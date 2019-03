​VÍDEO Dos morts en un incendi en un bloc de pisos a Barcelona

Incendi en un pis del barri de les Corts de Bcn. Balanç provisional d’un ferit molt greu. @BCN_Bombers treballen ▶️▶️▶️ @324cat pic.twitter.com/zmzPdbivyU — Roger Rovira (@RogRovi) 3 de març de 2019

Dues persones grans han mort aquest diumenge al matí en un incendi en un edifici d'11 plantes situat a l'avinguda Xile número 42, al barri de les Corts de Barcelona. Les víctimes són un matrimoni de 64 i 74 anys i també ha mort el gos de la parella.El foc ha començat al quart pis cap a dos quarts de vuit del matí i fins al lloc s'han desplaçat 11 dotacions dels Bombers de Barcelona, tres dels Bombers de la Generalitat, 11 ambulàncies del Sistema d'Emergències Mèdiques (SEM), efectius de la Guàrdia Urbana i dels Mossos d'Esquadra.Com a mesura preventiva s'ha evacuat parcialment l'edifici i la resta de veïns s'han confinat. Segons fonts de l'Ajuntament de Barcelona, el foc s'ha donat per controlat a les 9.11 hores. La Guàrdia Urbana regula el trànsit de l'avinguda Xile per facilitar les tasques dels efectius d'emergències.Antonio Cabez, cap de guàrdia dels Bombers de Barcelona, ha assegurat que no s'han produït danys estructurals i, en conseqüència, els veïns desallotjats podran tornar als pisos aquest mateix matí. L'única incidència és que en algunes plantes no hi haurà gas., un vídeo del periodista de TV3 Roger Rovira.El president de la Generalitat, Quim Torra, ha assegurat estar "consternat" per la tragèdia. Torra ha expressat el seu suport a la família de les víctimes i els veïns, i ha volgut agrair in situ "a tots els cossos d'emergències" la seva feina durant aquesta tragèdia.

