La presidenta del grup parlamentari de Catalunya en Comú Podem, Jéssica Albiach, ha reclamat al president Quim Torra que se sotmeti a una qüestió de confiança després que el Govern sigui "incapaç de tirar endavant els pressupostos". En una entrevista amb l'Agència Catalana de Notícies (ACN), Albiach ha lamentat que l'executiu "vagi sense rumb" i "no tingui clares les seves prioritats". La líder del comuns a la cambra catalana ha descartat tornar a negociar els comptes catalans i ha sostingut que part del Govern "té interès en anar a eleccions". També ha criticat que de les 10 propostes de "mínims" que CatECP va fer al Govern de cara als pressupostos "no els n'han ofert ni una".Després de tornar a criticar que el Govern presentés uns comptes al Parlament que no havia aprovat prèviament, Albiach ha constatat que el propi executiu "ni se'ls creia" i ha evitat avançar les demandes del seu grup a Torra en una hipotètica qüestió de confiança. Això sí, ha dit que d'entrada la seva predisposició "no és bona". En concret, ha carregat contra l'executiu Torra-Aragonès perquè considera que quan el seu grup ha alertat que Catalunya "està en una situació d'emergència", JxCat i ERC els han respost que els comuns fan "petita política"."No parlaria de quines serien les prioritats o condicions per tirar endavant o no una qüestió de confiança. El que han de fer és la seva feina. Ja que han estat incapaços de presentar uns pressupostos, que impulsin una qüestió de confiança i ja veurem", ha apuntat."No tornarem a seure [a negociar] perquè veiem que durant aquest temps no han tingut cap voluntat de treballar, ni negociar i moure's", ha dit Albiach. "Comencem a sospitar que hi ha part del Govern que té interès en anar a eleccions", ha explicat durant l'entrevista amb l'ACN. De fet, Albiach ha explicat que CatECP ha ofert al Govern "totes les possibilitats" però que l'equip del vicepresident Pere Aragonès "no s'ha mogut ni un mil·límetre". De fet, ha negat que en algun moment la conselleria d'Economia i el grup parlamentari dels comuns hagin arribat a negociar plenament.Els comuns han lamentat que el Govern no hagi abordat de forma suficients qüestions com la mesa d'emergència habitacional per persones desnonades. Al seu entendre, Aragonès no hi destina suficients recursos. D'altra banda, del nombre de places en residències d'avis, CatECP en reclamava 3.500 i, en canvi apunten, que el Govern no n'oferia cap.El finançament de les escoles bressol ha estat un dels altres esculls perquè, segons Albiach, la llei obliga a garantir-ne 80 MEUR de finançament però CatECP n'exigia 45 MEUR i el Govern n'oferia 20 MEUR. També ha criticat que la partida per l'Institut Català de la Dona "estigui congelada" i que no s'hagin rebaixat les taxes universitàries. "Defensem propostes mínimes per la situació d'emergència. Ells fallen als infants, a la gent gran i a les dones", ha opinat. "Demanem qüestions tant de mínims que ells no estan a l'alçada de Catalunya i fallen", ha conclòs a l'ACN.

