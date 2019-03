La línia policial situada al carrer Lacy Foto: Juanma Peláez



Els assistents a l'acte de Vox, accedint a l'auditori Foto: Juanma Peláez



Un dels participants a la concentració, plantat davant el Mossos Foto: Juanma Peláez

Dos agents dels Mossos d'Esquadra examinant imatges enregistrades Foto: Juanma Peláez



El llançament de petards a la policia Foto: Juanma Peláez

La ultradreta de Vox es presentarà a les municipals de Sabadell. No ha tingut, però, una presentació plàcida. A l'exterior de l'auditori del Casal Pere Quart, uns 45 minuts abans d'arrencar l'acte, s'han aplegat unes 150 persones. Una xifra que ha anat variant al llarg de les gairebé tres hores de concentració a la Rambla, a l'alçada del carrer Lacy.Els Mossos d'Esquadra han muntat un operatiu policial que ha bloquejat aquesta zona del centre de la ciutat. Tot el voltant de l'equipament, on no s'ha pogut accedir, excepte els assistents a la vetllada del partit ultradretà. Diverses furgonetes de la Brimo i agents han començat a arribar cap a les 16 hores i s'han desplegat al llarg de la Rambla i pels carrers paral·lels i perpendiculars.El motiu, a les 17 hores arrencava la "rua de carnestoltes antifeixista" , convocada pel CDR. La comitiva, prop d'un centenar i partint des del Racó del Campanar, ha recorregut els poc més de 300 metres i s'ha plantat a les portes de l'auditori. El cordó del Mossos ha evitat que poguessin anar més enllà.Crits contra la presència de Vox, així com algun veí que ha desplegat una estelada amb l'arribada de simpatitzants i militants de la formació, han animat la mobilització, que ha viscut moments de tensió: puntades a les tanques i llançament d'ous. Això ha generat la reacció dels agents, sense arribar mai a carregar.Amb el pas dels minuts, gent disfressada i curiosos han fet que aquest punt de la Rambla estigués col·lapsat. Un cop l'acte de Vox ha acabat, i tots els assistents han pogut sortir, la tensió ha tornat a la manifestació: nou llançament, aquest cop de petards i alguna que altra ampolla d'aigua. Finalment, no hi ha hagut càrregues i al crit de "ja han marxat. Desconvoquem!", els manifestants han anat buidant la Rambla. El carnaval continua a Sabadell.

