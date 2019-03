Gerard Piqué va tornar a reivindicar els presos polítics després d'una nova victòria del Barça al Bernabéu. Si dimecres passat va reclamar a la premsa espanyola que estigués més pendent del judici que del VAR , aquest dissabte ha insistit en la innocència dels líders independentistes empresonats davant dels periodistes que insistien en la seva culpabilitat.El defensa blaugrana, després d'un partit imperial, va assegurar que els presos polítics "no són culpables" i que "no han fet res per passar-se 20 anys a la presó". A més, va defensar directament els Jordis després que un periodista afirmés que havien comès delictes en pujar als cotxes de la Guàrdia Civil. "Van pujar-hi per demanar que la gent marxés", va replicar Piqué.El central català també va tenir paraules pel periodista Carlos Herrera que l'havia rebatejat com a "Gerardo" i l'havia insultat dient-li "cretí". "Els meus pares em van ensenyar que el respecte és una altra cosa", va assenyalar a la zona mixta de l'estadi madridista., les paraules textuals de Gerard Piqué al Bernabéu:"El futbol i la política estan barrejats. Som gent pública que tenim les nostres opinions. Ja vaig dir que em sembla injust aquest judici. He viscut a Catalunya el que va passar i aquesta gent no és culpable. No van agredir ningú, no hi va haver violència, ha estat tot molt pacífic.No ens escoltem en aquest país, cadascú diu el que vol i no escolten ni polítics ni tertulians ni ningú. Jo, l'altre dia, només vaig dir la meva opinió, es pot no estar d'acord, com el senyor Carlos Herrera, que em va dir Gerardo despectivament en lloc del meu nom, Gerard; em va dir cretí, però jo ni li canviaré el nom ni l'insultaré, els meus pares em van ensenyar que el respecte és una altra cosa.Que es pot no estar d'acord però si escoltem una mica es pot arribar a trobar un consens, però la gent no escolta. Aquesta gent no és culpable. Els Jordis mereixen anar a la presó 20 anys per pujar a un cotxe de la Guàrdia Civil? Van pujar-hi per demanar que la gent marxés. Això no té res a veure amb la independència, estem parlant del futur d'unes persones que el que van fer no és res per passar-se 20 anys a la presó. És la meva opinió i vull que es respecti".

