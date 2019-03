Aquesta és la dada històrica clau del Barça-Madrid d'avui

El Futbol Club Barcelona s'ha endut el segon Clàssic al Santiago Bernabéu en aquesta setmana gràcies a un gol de Rakitic. Aquesta victòria suposa un cop sobre la taula ja que situa al Reial Madrid a 12 punts, com a tercer, del lideratge blaugrana. Tot i això hi ha una nova dada rellevant.Els dos equips estaven empatats en la xifra històrica de victòries en els enfrontaments Barça-Madrid. Doncs ara, gràcies a la victòria del passat dimecres a la Copa del Rei i la d'avui, els blaugranes ja són els líders històrics: 96 victories per sobre de les 95 blanques.

Mostra el teu compromís amb NacióDigital.

Fes-te subscriptor per només 5,90€ al mes, perquè la informació de qualitat té un valor.

Fes-te subscriptor