VÍDEO Col·loquen una pancarta gegant contra Santi Vila al Pla de l'Estany

Contra el capitalisme i el sistema de portes giratòries. Al Pla de l’estany no ets benvingut. #JoAcuso #TombemElRègim pic.twitter.com/Ei8N3MYutn — CDR Pla Estany (@CDRPlaEstany) 2 de març de 2019

El CDR del Pla de l'Estany ha publicat un vídeo on es veu una pancarta gegant contra l'exconseller de la Generalitat i encausat en el judici de l'1-O, Santi Vila, on assenyala que "no és benvingut a la comarca".La pancarta està situada a la rotonda d'entada del municipi de Porqueres i de fons, en el vídeo, s'escolta el discurs que va pronunciar Vila a Figueres, a pocs dies de la celebració del referèndum de l'1-O.

