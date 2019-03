El Barça guanya per segon cop en una setmana al Bernabéu i deixa el Madrid a 12 punts (0-1)

El Futbol Club Barcelona torna a conquerir el Santiago Bernabéu per segon cop en menys d'una setmana. Els blaugranes han guanyat al Reial Madrid gràcies a un gol d'Ivan Rakitic a la primera part i un partidàs de Piqué després d'un partit muntanya russa, amb un final caòtic i ple d'intensitat.La primera part ha estat marcada per un domini del conjunt de Valverde, marcat per diverses accions ofensives i una possessió clara pels blaugranes. Tot i això, Vinicius Jr ha tornat a ser l'únic puntal dels blancs amb un Bale desaparegut. Després d'un clar domini, Alba ha enfilat el carril de la banda per una clàssica centrada que ha engaltat Rakitic des de darrere per perforar la porteria de Courtois.Els primers 45 minuts també han estat marcats per molts xocs, faltes no xiulades i un arbitratge més que protestat d'Undiano Mallenco. Sergio Ramos i Leo Messi s'han acabat encarant després que el central li clavés el puny a la cara al capità argentí.La segona part ha estat molt més empatada entre els dos conjunts, amb diversos canvis que han generat més moviments a les porteries que al centre del camp. Els últims minuts del partit han estat frenètics, amb ocasions pels dos equips i que han provocat alguns infarts a les defenses (i aficionats) blaugranes. Els dos equips s'han acabat enfrontant però el Barça ha acabat enduent-se el partit.

