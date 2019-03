Mor el motorista ferit greu després d'un accident a la C-32 a Cornellà de Llobregat

El motorista ferit greu després de patir un accident aquest dissabte al migdia a la C-32, a Cornellà de Llobregat (Baix Llobregat) en sentit Castelldefels, ha mort aquesta tarda. Per causes que encara s'estan investigant, la motocicleta que conduïa l'home, de 52 anys i veí de Sant Boi de Llobregat, ha xocat amb un turisme.Com a conseqüència de la topada, la víctima ha estat traslladada a l'hospital de Bellvitge, on finalment ha mort. Arran del sinistre, s’han activat cinc patrulles del cos dels Mossos d’Esquadra, una dotació dels Bombers de la Generalitat i tres ambulàncies del Sistema d’Emergències Mèdiques (SEM).