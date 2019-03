Units aprova concórrer en coalició amb el PSC a les eleccions municipals a Barcelona

El consell nacional d'Units per Avançar ha aprovat aquest dissabte concórrer a les eleccions municipals a Barcelona en coalició amb el PSC. A més de voler sumar-se a la candidatura de Jaume Collboni, la formació de Ramon Espadaler ha anunciat en un comunicat que treballa per tancar altres acords locals en diversos municipis del territori en coalició amb els socialistes entre els que hi ha Lleida, Badalona, Vilafranca del Penedès o la Seu d'Urgell. A més, Units també té previst presentar-se en llista pròpia en diverses localitats i sumar-se amb altres coalicions electorals d'agrupacions municipals independents. La decisió d'Units per la capital catalana l'haurà de validar el consell de federació del PSC de Barcelona.En el mateix comunicat, Units ha destacat que pel que fa a les eleccions espanyoles i les europees, mantenen contactes amb diverses forces polítiques d’arreu de l’Estat amb les que avaluen la possibilitat de concórrer conjuntament a les eleccions. Tot i això, com a línia vermella, el darrer consell nacional de la formació ja va establir el reconeixement constitucional de la identitat pròpia de Catalunya, el desplegament màxim de l’Estat de les Autonomies, un autogovern de qualitat i un finançament just per a Catalunya. D'aquesta manera, Units ha ratificat que no anirà al costat ni de Cs ni de UPyD.

