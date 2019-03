VÍDEOS Protesta antifeixista contra un acte de Vox a Sabadell

La rua del @cdrsabadell arriba fins al carrer Lacy, on està prevista la presentació de @VOXSabadellhttps://t.co/NwRtUyZZw3 pic.twitter.com/NJHZPGm4ma — NacióSabadell (@NacioSabadell) March 2, 2019

Un centenar de persones s'apleguen a la Rambla de #Sabadell a l'alçada del carrer Lacy. Crits contra la convocatòria de @VOXSabadell pic.twitter.com/XF0caPu1AO — NacióSabadell (@NacioSabadell) March 2, 2019

VIDEO @VOX_Sabadell es presenta al Pere Quart; el @cdrsabadell organitza una «rua de carnestoltes antifeixista». Els @mossos comencen a desplegar-se al llarg de la Ramblahttps://t.co/NwRtUyZZw3 pic.twitter.com/565dY5cMRM — NacióSabadell (@NacioSabadell) March 2, 2019

Mig centenar d'antifeixistes protesten aquest dissabte a la tarda contra un acte de Vox que se celebra al Casal Pere Quart de Sabadell. Els CDRs de la ciutat han fet una crida a participar en una "rua antifeixista" contra l'acte de l'extrema dreta, on hi ha una trentena de persones.Els manifestants han cridat consignes contra el feixisme i la ultradreta davant del cordó dels Mossos d'Esquadra, que els separa de la zona on es troben els seguidors de Vox. Alguns manifestants han empès les tanques, i han cridat contra els Mossos. D'altres, disfressats en motiu del Carnaval, també han fet proclames com "veí, desperta, hi ha nazis a la porta".

