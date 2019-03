Graupera obre un procés per fer un programa electoral de «manera col·lectiva»

Barcelona és capital, la candidatura que encapçala Jordi Graupera, ha obert aquest dissabte un procés participatiu per elaborar el programa electoral amb el qual es presentarà a les eleccions municipals del maig. La voluntat d'aquesta formació és que es faci de "manera col·lectiva a través del treball que els voluntaris han fet durant mesos" i que avui s'ha concretat amb tres "taules obertes de debat" al Casinet d'Hostafrancs de Barcelona.Els primers esborranys del programa electoral es poden consultar a la pàgina web www.barcelonaescapital.cat , on "tothom que ho vulgui pot proposar esmenes, correccions o ampliacions" que se sotmetran a aprovació en les pròximes jornades. Per ara es poden consultar els punts que fan referència a habitatge, turisme i seguretat i en les pròximes setmanes se'n publicaran de deu àmbits més.El candidat de Barcelona és capital ha afirmat que amb aquest procés d'elaboració del programa electoral la seva formació "està posat a disposició de la gent una caixa d'eines per fer una política que ara mateix no s'està fent". "Això és molt difícil, però, si ho aconseguim, ningú ens podrà tombar", ha reblat Graupera que ha destacat que estant "intentant canviar la manera de fer política i la manera com els ciutadans ens relacionem amb els nostres representants".Graupera ha explicat que estan fent el programa electoral "amb intel·ligència col·lectiva", cosa que, a parer seu" permetrà que sigui "plural i obert". En aquest sentit, ha informat que al llarg del mandat la seva formació dissenyarà "mecanismes per passar comptes" per tal que els ciutadans puguin "participar de manera activa i constant" en les decisions que es prenguin des del govern

