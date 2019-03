«La força de l'Ebre», el nou himne del moviment antitransvasament

Un xiquet que ha participat en el rodatge del videoclip 'La força de l'Ebre', al Pont d'Amposta Foto: ACN / Mar Rovira

Un càmera i els participants en el rodatge del videoclip 'La força de l'Ebre', de Pepet i Marieta i de la Plataforma en Defensa de l'Ebre a Amposta. Foto: ACN / Mar Rovira

"La força de l'Ebre" és la nova cançó composta per Pepet i Marieta dedicada al moviment antitransvasament del riu Ebre i que té la voluntat de convertir-se en l'himne de les noves generacions del col·lectiu.El grup, dirigit pel realitzador Mario Pons, ha rodat este dissabte al Pont d'Amposta el videoclip del tema, que ha simulat una manifestació en defensa del riu. El rodatge ha aplegat més d'un centenar de persones que han respost a la crida feta per les xarxes socials. La cançó s'estrenarà en el concert commemoratiu previst pel 30 de març, que posarà el punt final a la celebració dels 18 anys de la lluita del moviment.L'equip del rodatge ha començat a gravar escenes del videoclip amb els integrants del grup de Pepet i Marieta al riu Ebre este dissabte al matí. Tot seguit, la gravació s'ha trasllat fins al pont d'Amposta, on s'ha tallat la circulació fins passades la una del migdia. En este punt, una multitud de persones s'han posat sota les ordres del director i han escenificat una manifestació.La majoria d'ells portaven les samarretes blaves amb el nus antitransvasament, símbol de la lluita, així com banderes de la Plataforma en Defensa de l'Ebre (PDE). També han cantat incansablement el clam "Lo riu és vida, aigua i sediments", un altre dels emblemes del moviment.Segons el cantant de Pepet i Marieta, Josep Bordes, la cançó 'La força de l'Ebre' és l'expressió dels 18 anys de lluita que ha donat "identitat" a les Terres de l'Ebre. "Té molta força i serà fàcil que arribe al jovent perquè té esperit jove", ha apuntat.De fet, este és l'objectiu de la Plataforma, trobar un referent musical per les noves generacions. "El nostre referent musical havien sigut els Quicos amb la cançó del 'Carrilet' però la generació nova té altres referents musicals i s'han de sentir que hi formen part", ha explicat Susanna Abella, membre de la PDE. Per això, ha considerat que el rodatge del videoclip és "especial perquè avui veus els pares, els fills i els nets, tota la gent que ha nascut amb aquest moviment social".Davant d'això, Bordes ha assegurat que un cop més s'ha copsat l'energia de la gent i les seues "ganes" per defensar el riu. Una acció que diu que "tocarà fer durant molt de temps".La cançó compta amb les col·laboracions d'altres artistes d'arreu dels Països Catalans, els quals el cantant de Pepet i Marieta no ha volgut desvetllar. Tant la cançó com el videoclip està previst que es publiquen el 19 de març.Pel que fa al director del videoclip, Mario Pons, ha celebrat l'afluència "massiva" al rodatge i la participació "desinteressada" dels remers i vogadors de Sant Jaume d'Enveja o la dels castellers Xiqüelos i xiqüeles del Delta i dels de Tortosa, que han alçat un pilar al final de la gravació. "Ha sigut una gran festa i demostra que el moviment social de la PDE està molt viu i que hi ha relleu generacional", ha subratllat Pons.La nova cançó s'interpretarà per primera vegada el dissabte 30 de març en el concert que clourà els actes de commemoració dels 18 anys de la a Plataforma en Defensa de l'Ebre, els quals es van iniciar el passat mes de setembre.Els organitzadors encara no han fet públic el cartell del concert però ja es coneixen alguns dels noms que hi actuaran, com Pepet i Marieta o Joan Rovira. Serà una "gran festa" on hi haurà reivindicacions de les diverses lluites del territori, amb una mostra del teixit cultural – castells, grups de jotes i accions d'entitats-, i, sobretot, molta música.

