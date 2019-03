Nogueras, Campuzano i Pascal es postulen per a la candidatura del PDECat al 28-A

La vicepresidenta del PDECat, Míriam Nogueras; el portaveu al Congrés de la formació, Carles Campuzano, i l'excordinadora general del Partit Demòcrata Marta Pascal han estat escollits per les seves assembles locals per formar part de la candidatura del partit a les eleccions espanyoles.Per la seva banda, els diputats al Congrés Feliu Guillaumes i Jordi Xuclà han estat elegits, tot i que Xuclà ha estat superat per vots per David Coromina. La formació celebra aquest dissabte votacions de les assemblees extraordinàries a totes les comarques, que escullen com a màxim tres candidats que opten a ser a la candidatura del PDECat a les eleccions espanyoles.La direcció executiva nacional ordenarà la llista de cada una de les quatre circumscripcions catalanes.

