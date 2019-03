Torrent diu que les properes eleccions seran «fonamentals per guanyar la República»

El president del Parlament, Roger Torrent, ha assegurat aquest dissabte que les eleccions del 28-A i el 26-M "no seran tan èpiques" com l'1-O però ha fet una crida a votar perquè les considera "fonamentals per guanyar la República". En un acte a Torregrossa, Torrent ha dit que cal "saber transmetre a tothom" que els republicans guanyaran eixamplant la base amb perfils com el de Raül Romeva, que no era independentista quan es van conèixer."No guanyarem amb els que, com jo, fa 20 anys que eren al fossar de les moreres, guanyarem per tots els Domingos i Raül Romeves, aquesta és la feina que fa ERC", ha dit Torrent. El president del Parlament ha dit que ara hi ha "una boira injusta basada en una mentida vergonyosa del judici" però ha pronosticat que s'acabarà esvaint."Ve una primavera republicana, que costarà que floreixi", ha admès, cridant a votar "tantes vegades com posin les urnes". "Cada vegada serem més, serem tants que la victòria serà incontestable, la primavera no serà fruit d'un dia, una setmana o un mes, serà per sempre més", ha afegit.

