VÍDEO Centenars de joves canten l'himne de la Legió en un acte de Vox en una discoteca de Madrid

Así esta ahora mismo el acto de VOX con Santiago Abascal en Madrid. Más de 800 Jóvenes saludando al futuro presidente.#COAC2019Final#JuegoDeJuegos#30Carnavales pic.twitter.com/VsxHqFMfDG — Anonymous ES 🏳️‍🌈 (@Anonymus_ES) 1 de març de 2019

Santiago Abascal, president de Vox, va ser el protagonista d'un acte del partit d'ultradreta a l'antiga discoteca de Pachá a Madrid, ara anomenada Teatro Barceló, on van assistir-hi centenars de joves. Segons ha recollit eldiario.es , la formació ultradretana va aplegar uns 700 seguidors de menys de 30 anys al ritme de l'himne de la Legió, del d'Espanya i d'altres consignes patriòtiques.Amb crits de "president", "viva España", "viva el Rey" i "viva la Guardia Civil", Abascal va engrescar-se a acabar punxant com si fos un discjòquei de la discoteca. "El novio de la Muerte" va ressonar per les parets del Barceló, a més d'una versió electrònica de l'himne espanyol.

