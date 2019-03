Fitxa de El misteri de la paraula perfecta Títol: El misteri de la paraula perfecta

Teatre: Sala Beckett

Autoria i direcció: Juan Mayorga i Andrés Lima

Intèrprets: David Bagés, Guillem Barbosa, Arnau Comas, Míriam Iscla, Sergi López i Anna Ycobalzeta

Escenografia: Beatriz San Juan

Disseny de vestuari: Míriam Compte

Espai sonor: Jaume Manresa

Dia i lloc: Fins el 3 de març a la Sala Beckett i posterior gira per Catalunya.

el dramaturg espanyol més important de la seva generació i un dels meus preferits. Si la producció és de la Sala Beckett, niu de dramatúrgia, s'hi veu la voluntat de difondre l'autoria contemporània i fins i tot certa vocació de servei públic.la maison dirigida per François Ozon. Des d'un punt de vista general, el text planteja la relació entre un professor d'institut i un alumne, tema popular en la història de la literatura universal; i en concret, es fixa en el noi inadaptat que destaca per la seva bona escriptura, una espècie cada cop més excepcional dins una aula.a una història d'amor a la literatura a través del procés de creació d'una incipient novel·la servida per entregues, que són exercicis de redacció. Podria ser una història naïf, de flors i violes. Però no, perquè la filigrana escrita per Mayorga ens regala personatges versemblants, escenes en suspens que traspuen misteri, possibilitats de desgràcia imminent, relacions intergeneracionals conflictives o desiguals, parelles avorrides i amistats interessades., picada d'ull a la formació del mateix autor i al seu temps de docent professional. Vida quotidiana, necessitat de fantasia, crítica a la buidor de l'art per l'art i joc d'espills sobre quines són les aspiracions vitals i, pels motius que siguin, quina acaba essent la realitat de l'experiència., dicotomia que manté al llarg de tota la representació per acompanyar en el laberint literari del text. Per aconseguir-ho, compta amb Beatriz San Juan, habitual als seus equips i que ja ha construït escenografia i vestuari d'altres textos del madrileny. San Juan dibuixa una espai de pocs elements i un clar protagonista: la cortina blanca que, com si fos un tel d'una ceba, protegeix i descobreix les capes i capes d'aquesta història de clarobscurs que també compta amb un disseny de llums molt encertat de Marc Salicrú. El conjunt fa un ambient rodó per a transmetre la idea d'acció que s'escola entre realitat i ficció.que en Guillem Barbosa troba l'equilibri en l'ambigüitat, la paraula justa i l'enèrgic moviment. Convincent també es mostra Míriam Iscla que afavoreix la parella a l'obra, Sergi López. Llàstima que German, el seu mestre, es quedi en la superfície del que li ofereix el text. Pel que fa a la resta d'intèrprets, David Bagés, Anna Ycobalzeta i Arnau Comas aconsegueixen una família versemblant en el joc que els proposa Lima, una interpretació exagerada que és reeixida per la seva complicitat i entrega.L'espectacle, que ha exhaurit localitats a la Sala Beckett, comença aviat gira per Catalunya. No se la perdin.

