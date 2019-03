El PP convoca un acte el 14 de març per crear «un mecanisme d'unitat del constitucionalisme» a Catalunya

El PP ha convocat pel pròxim 14 de març un acte per crear "un mecanisme d'unitat del constitucionalisme a Catalunya". El president del PPC, Alejandro Fernández, ha assegurat, després d'una reunió de la Junta Directiva del Partit Popular Català a Barcelona, que es pot aconseguir "una majoria alternativa constitucionalista" com es va fer a Andalusia o el País Basc.Fernández no ha concretat ni hora ni lloc de l'acte però ha detallat que hi estaran convocades una vintena "d'entitats cíviques constitucionalistes", la societat civil i simpatitzants i afiliats del PP. El líder popular ha acusat la presidenta de Cs, Inés Arrimadas, d'"abandonar" els catalans, a parer seu, la seva decisió de marxar és "humanament comprensible però políticament decebedora".

Mostra el teu compromís amb NacióDigital.

Fes-te subscriptor per només 5,90€ al mes, perquè la informació de qualitat té un valor.

Fes-te subscriptor