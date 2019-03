Torra critica la manca d'inversions de l'Estat a Catalunya

El president de la Generalitat, Quim Torra, ha lamentat en la inauguració de l'estació Provençana de l'L10 Sud del metro que "quan diem que totes les institucions han de ser capaces d'anar juntes trobem sempre a faltar l'Estat". El president, que ha inaugurat l'estació amb el conseller Damià Calvet i l'alcaldessa de l'Hospitalet, Núria Marín, ha lamentat que l'estat espanyol "no hi és mai" i ha dit que "des de l'any 2011 la Generalitat ha construït més de 30 quilòmetres de xarxa tant al metro com els ferrocarrils, i l'estat des del 1978 ha posat en servei zero kilòmetres de rodalies".Calvet ha dit a l'alcaldessa que l'estació Ernest Lluch estarà enllestida el 2021 i Marín l'ha rectificat, dient-li que l'estació hauria d'estar el 2020, i ha reclamat també l'ampliació de la xarxa de metro a altres municipis.Calvet ha recordat com han "apretat" els veïns per dur a terme aquesta infraestructura, una paraula que Torra, en la seva intervenció, li ha dit que s'ha d'utilitzar amb "compte" perquè té "conseqüències". El conseller de Territori i Sostenibilitat ha volgut també subratllar el paper que va tenir el conseller Josep Rull perquè els pressupostos incorporessin la partida per aquesta estació. Finalment, Calvet ha dit que amb Provençana i Ernest Lluch, L'Hospitalet ja comptarà amb 20 estacions de metro."Estem molt contents d'inaugurar aquesta estació", ha començat exposant l'alcaldessa de L'Hospitalet, Núria Marín, que ha dit que tenien reivindicacions que s'ha anat aconseguint. Ha exposat que el soterrament de les vies del tren està encarrilada i les dues estacions també. "Són gestos que fan tornar a creure amb la política", ha manifestat Marín.Es tracta de la sisena parada de la línia 10 Sud que es va inaugurar el passat mes de setembre. L'estació donarà servei al barri de Santa Eulàlia de l'Hospitalet de Llobregat. Resta pendent posar en servei enguany l’estació d’Ildefons Cerdà-Ciutat de la Justícia, també de l’L10. L'obertura de l'estació s'ha avançat a aquest dissabte malgrat estava prevista a finals de març, ja que no es poden fer inauguracions en els 54 dies abans d'unes eleccions.En total l'L10 Sud té 6,3 quilòmetres de longitud, 1,6 km dels quals són per maniobrar. Connecta el tronc en servei de l'L9 Sud amb els àmbits de Provençana i la Ciutat de la Justícia, a L'Hospitalet, i el barri de la Marina i la Zona Franca, a Barcelona. El setembre passat va entrar en funcionament aquesta línia de metro amb les estacions de Collblanc, la Torrassa, Can Tries-Gornal i les noves de Foneria i Foc, les tres primeres compartides amb la línia 9.Amb la inauguració de Provençana la línia disposarà de sis estacions, fins que el darrer trimestre de 2019 se n'inauguri una altra, la de Ciutat de la Justícia. Totes les estacions estan adaptades a persones amb mobilitat reduïda, disposen d'espais reservats al tren i les andanes estan protegides amb portes de vidre.La de Provençana està situada entre els carrers de Rossell i Aprestadora, dues cruïlles per sobre de la Gran Via. En aquesta estació les andanes estan superposades i integrades en un únic túnel de dos nivells. Es troba a una profunditat de 40 metres i és accessible mitjançant escales mecàniques i ascensors. És obra de Daniel Freixes i Varis Arquitectes. Es preveu que hi passi un tren cada set minuts.Les obres d'infraestructura estan acabades des de fa set anys, però no va ser fins a mitjans del 2017 que el Govern va anunciar una inversió per executar acabats, instal·lacions, comunicacions, escales mecàniques, ascensors i equipament interior a les dues estacions de l'L10 a l'Hospitalet de Llobregat, Provençana i Ildefons Cerdà.Les obres de l'L10 Sud es van reprendre un cop es va posar en servei l'L9 Sud. El pressupost assignat des de llavors és de 119 milions d'euros, amb 37 milions per actuacions al túnel, 45 milions per les estacions de Foneria i Foc i 37 milions per Provençana i Ciutat de la Justícia.

Mostra el teu compromís amb NacióDigital.

Fes-te subscriptor per només 5,90€ al mes, perquè la informació de qualitat té un valor.

Fes-te subscriptor