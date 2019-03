Rivera: «No parlaré de Franco ni de l'avortament. Parlaré d'Espanya»

El líder de Ciutadans, Albert Rivera, ha retret aquest dissabte al president del govern espanyol, Pedro Sánchez, i al dirigent del PP, Pablo Casado, que se centren en buscar diferències entre aspirants a la Moncloa: "No em veureu parlant de Franco ni del avortament. Això ho deixo per Casado i Sánchez. Jo vull parlar d'Espanya "."Jo no veig en el votant del PSOE o del PP un enemic: jo veig un compatriota, amb diferents idees", però Rivera ha dit que sí que veu als seus líders interessats en buscar diferències. Ha insistit que no aspira a una Espanya en què tots tinguin el carnet de Cs: "Jo primer sóc d'Espanya i després de Cs", i ha demanat unir a la gent més vàlida per governar.En tot el discurs ha insistit que és moment d'unir-se amb gent "d'empenta, de la societat civil i amb experiència", perquè aquest és un moment que ha definit com històric i amb necessitat de reformes històriques.La líder de Cs a Catalunya i aspirant a candidata per Barcelona en les eleccions espanyoles, Inés Arrimadas, ha advertit aquest dissabte que el PP i el PSOE sempre pacten amb "partits nacionalistes" quan populars o socialistes governen a la Moncloa: "Al govern, tant PP com PSOE han fet el mateix, i, si no, ara no estaríem així".Ho ha dit durant una "Trobada Ciutadana" a l'Hospitalet de Llobregat al costat de Rivera, president del partit, la líder a l'Ajuntament de Barcelona, Carina Mejías, i l'excalcalde de l'Hospitalet i número 3 de Manuel Valls a l'alcaldia de Barcelona, Celestino Corbacho. Sobre Corbacho, la dirigent taronja ha destacat que es tracta d'"un gran" i "un històric"."Necessitem un president que mai ens vengui per estar un dia més a Moncloa, que és el que ha fet el PP i el PSOE", ha insistit Arrimadas. I sobre el PSOE, ha avisat que ara "no hi ha president millor per a Torra que el senyor Sánchez", la qual cosa ha considerat una raó òbvia per no votar els socialistes.A més, ha dit que Cs "són els dolents de la pel·lícula" per al govern del PSOE, ja que Sánchez critica algunes visites a Cs a municipis de Catalunya perquè les considera una provocació, segons ella. Per això ella ha demanat el vot per a Rivera, "un català constitucionalista" com a president a La Moncloa, i ha assegurat que la decisió està en mans dels votants.

