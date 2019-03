Batet crida a fugir dels «blocs» i fer política «en majúscules» per a tots els catalans

Tot ha anat com estava previst i Meritxell Batet serà la cap de llista del PSC a les eleccions espanyoles del 28 d'abril per la demarcació de Barcelona. A la resta de demarcacions, els socialistes presentaran Marc Lamuà, per Girona, Montse Mínguez, per Lleida, i Joan Ruiz, per Tarragona. En els pròxims dies els candidats acabaran de definir les llistes per ajudar a Pedro Sánchez a mantenir la Moncloa.Batet, encara ministra de Política Territorial, ha defensat la necessitat de dir "prou als blocs" polítics. En el seu discurs davant del Consell Nacional del PSC ha assegurat que s'ha acabat construir trinxeres: "Prou de política estèril, prou a la política que fractura la societat. Amb les banderes no es paguen factures", ha deixat clar i ha reclamat fer "política en majúscules" per a tots els catalans.També ha intervingut el primer secretari del PSC, Miquel Iceta, que ha afirma que el 28-A suposa una cruïlla entre la continuïtat d'un govern progressista i dialogant o l'accés de PP, Cs i Vox -el "trio de dretes"- a la Moncloa, que faran "retrocedir dècades" Espanya. "Es possible tenir un govern feminista, ecologista i europeista. I això està en joc el 28-A", ha dit Iceta.El tercer en parlar ha estat el ministre de Foment, José Luís Ábalos, que ha aprofitat per criticar Manuel Valls i l'exalcalde del PSC Celestino Corbacho, que anirà de número tres a la llista de l'exprimer ministre francès a les municipals de Barcelona. Ábalos l'ha qualificat de "polític vell" i ha assegurat que no es pot "regenerar" apostant per algú que "es traeix a si mateix".

