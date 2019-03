L'escriptor Mia Couto farà el Pregó de Sant Jordi a Barcelona

📚 L’escriptor Mia Couto serà l’encarregat de fer el tradicional Pregó de #SantJordiBCN pic.twitter.com/Q3rclClLK0 — Barcelona Cultura (@bcncultura) 2 de març de 2019

L'escriptor Mia Couto, nascut a Moçambic el 1955, farà el tradicional Pregó de Sant Jordi al Saló de Cent de l'Ajuntament de Barcelona. Així ho ha confirmat aquest dissabte l'Institut de Cultura del consistori, que recorda Couto és un "dels escriptors més rellevants en llengua portuguesa" i que ha publicat a més de 30 països i en diversos idiomes.La seva qualitat literària ha estat comparada amb altres autors com Gabriel García Márquez i Jorge Amado i reconeguda amb premis com el Prémio Vergílio Ferreira, el Neustadt International Prize for Literature o el Camoes, un dels guardons més importants en portuguès.Couto actualment viu a Maputo, una ciutat que manté projectes de cooperació directa amb Barcelona, com per exemple una formació de conductors de clubs de lectura.

