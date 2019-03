L'assemblea del PDECat a Osona escull Pascal com a candidata al Congrés

Moltíssimes gràcies als amics i amigues del @Pdemocratacat a Osona que m’han escollit per representar-los a les llistes de les properes eleccions al Congrés! pic.twitter.com/W4DIPhZ2cW — Marta Pascal 🎗 (@martapascal) 2 de març de 2019

Molt content d'haver estat escollit per l'Agrupació de la Garrotxa del @Pdemocratacat com a candidat per les llistes electorals que ha d'elaborar el partit per a les properes eleccions del 28 d'abril.



Impactat de com la màquina de la mentida treballa amb intencions (I)



Obro fil pic.twitter.com/rPOPya3Qcz — Jordi Xuclà (@jordixucla) 2 de març de 2019

Gràcies a la gent del @PDeCATGarraf per la confiança i traslladar a la direcció del @Pdemocratacat la proposta encapçalar la llista de Barcelona, sense perjudici que ho pugui fer un pres polític #anemperfeina pic.twitter.com/iwkrhauVaP — carles campuzano (@carlescampuzano) 2 de març de 2019

Marta Pascal ha estat escollida com a candidata del PDECat a Osona de cara a les eleccions espanyoles del 28 d'abril. La formació nacionalista celebra aquests dies primàries al territori per tal d'escollir les persones que després la direcció ordenarà per donar forma a la llista definitiva. Ahir a la tarda, David Bonvehí, president del PDECat, va reunir-se amb Jordi Sànchez, president de la Crida Nacional per la República, i van arribar a l'acord que el partit tingués un "rol destacat" en la candidatura de JxCat als comicis estatals La tria de Pascal, actualment senadora per designació autonòmica, arriba una mica més de set mesos després de deixar el càrrec de coordinadora general del PDECat en l'última assemblea del partit, celebrada el mes de juliol. La dirigent nacionalista va assenyalar que no disposava de la "confiança" de Carles Puigdemont , expresident de la Generalitat i impulsor de la Crida, moviment en forma de partit dins el qual s'hi havia de situar el PDECat. Amb el pas del temps, però, aquesta dissolució no s'ha produït i encara s'estan negociant els termes de col·laboració.Pascal, que ha mantingut un perfil baix en aquests mesos, va declarar dimecres com a testimoni en el judici de l'1-O que hi ha en marxa al Tribunal Suprem. Va aprofitar per deixar que ella era partidària de convocar eleccions per evitar l'aplicació del 155 . Una posició que va defensar davant de Puigdemont, amb qui també va discrepar dels termes en els quals es va negociar el vot favorable del PDECat a la moció de censura de Pedro Sánchez.D'altra banda, Jordi Xuclà ha estat escollit com a candidat a les llistes del PDECat per part de l'Agrupació de la Garrotxa. A través de Twitter, el diputat nacionalista ha criticat que en un primer moment s'hagi dit que havia perdut i ha assegurat sentir-se "impactat" davant d'una "màquina de la mentida que treballa amb intencions".Al Garraf, el també diputat Carles Campuzano ha revalidat la confiança del PDECat per traslladar la direcció del partit la proposta d'encapçalar la llista de Barcelona. "Sense prejudici que ho pugui fer un pres polític", ha dit. Així mateix, la diputada i número 2 del PDECat, Míriam Nogueras, ha guanyat amb claredat les primàries al Vallès Oriental

