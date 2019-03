La xarxa ridiculitza el bus masclista d'HazteOir

Respecto al autobús de HazteOírhttps://t.co/2UIC8Wo9jg — Fina (@faaaina) 1 de març de 2019

El nou autobús antifeminista i masclista d'HazteOir , que ja ha circulat per Madrid, amb una imatge de Hitler i el lema "No és violència de gènere, és violència domèstica" i "les lleis de gènere discriminen a l'home" ha tingut la seva quota mediàtica, però també la seva rèplica, en forma de burla, especialment a les xarxes socials.Son molts els usuaris que han tirat d'ironia per denunciar la campanya masclista d'aquesta associació d'ultradreta. Per exemple, el vehicle saltant pels aires, en una clara referència a l'atemptat que va acabar amb la vida de Carrero Blanco el 1973.D'altres, han fet una rèplica del programa de El Intermedio de La Sexta, en què fa un joc de paraules amb el missatge de la iniciativa: "Si negues la violència de gènere. Ets del gènere tonto".HazteOir pretén fer un itinerari per diverses ciutats com ara Cadis, Sevilla i fins i tot Barcelona, entre d'altres. La Generalitat ja ha sortit al pas , l'Institut Català de les Dones ho ha denunciat a la Fiscalia, per un delicte d'odi i discriminació. A la vegada que ha demanat que prohibeixi la circulació pel centre de Barcelona.

