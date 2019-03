Els comuns reclamen «teixir àmplies aliances amb l'Espanya democràtica» per transformar el país

El portaveu de Catalunya en Comú, Joan Mena, ha assegurat aquest dissabte que Catalunya "necessita teixir àmplies aliances amb l'Espanya democràtica i amb la resta de forces de l'Estat si vol sortir del carreró sense sortida".Durant una intervenció oberta als mitjans en l'inici del consell nacional dels comuns, Mena ha subratllat que només hi ha "un rumb possible" per solucionar el conflicte català i que passa per la "transformació" de Catalunya i Espanya així com la llibertat dels polítics presos per l'1-O. Mena també ha reclamat que cap "distracció", "personalisme" o "entrebanc" dificulti guanyar les eleccions espanyoles a Catalunya, revalidar l'alcaldia de Barcelona, "conquerir" molts més municipis i "ser la veu d'una nova Europa" davant el creixement de l'extrema dreta.Mena ha iniciat la seva intervenció carregant contra el PSOE en considerar que "ja no dona més de sí" i que ha demostrat que "és part fonamental del bipartidisme perquè li deu massa favors als poderosos". Ha posat d'exemple que el govern espanyol no s'hagi "atrevit" a regular el preu dels lloguers, a "garantir per llei" la pujada de les pensions i a no derogar les dues darreres reformes laborals. També ha criticat que el vaixell d'Open Arms "segueixi segrestat a Barcelona", que no s'hagi derogat la LOMCE i que no s'hagin traspassat els diners compromesos pel pacte d'estat contra la violència masclista.Per això, Mena ha dit que el 28 d'abril "no és el final de res sinó una nova oportunitat" i ha posicionat Catalunya en Comú com l'eina per posar les institucions "al servei de la ciutadania". El portaveu de la formació ha criticat els partits independentistes per haver comès un "error històric" en deixar caure el govern del PSOE per no donar suport als pressupostos generals de l'Estat. En aquest punt ha fet una crida al diàleg. "Si alguna cosa hem entès aquests mesos, també el nostre grup al Parlament, és que la política és diàleg amb els que no pensen com tu", ha apuntat.A més de defensar el model d'immersió lingüística Mena ha criticat la líder de Cs a Catalunya, Inés Arrimadas, en considerar que ha utilitzat les institucions catalanes com un "trampolí" per la seva carrera personal a Espanya. "Només existeix una garantia de canvi, una garantia de llibertat i una força política que vulgui aprofitar tot el potencial del país perquè Catalunya sigui un motor de canvi", ha conclòs respecte els comuns.Finalment, Mena ha constatat que els comuns hauran d'aportar "tota la seva força" en les properes eleccions. Ha reclamat "unitat" i "capacitat d'empenta col·lectiva". També ha pronosticat que la força del 15M, tornarà a "desbordar" el país el proper 8 de març "per molt que el Govern de la Generalitat es continuïn fent els sords", ha sentenciat.

