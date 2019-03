Joan Baldoví tornarà a encapçalar la llista de Compromís al 28-A

El portaveu de Compromís al Congrés, Joan Baldoví, tornarà a encapçalar la llista per a les eleccions generals del 28 d'abril, tal com ha informat el Diari La Veu. Amb el termini per a presentar candidatures a les primàries del Bloc ja tancat –es podia fer els dies 27 i 28 de febrer–, el polític de Sueca no tindrà rival per a ser el número 1, tampoc des dels altres partits de la coalició.Baldoví ha sigut cap de cartell de Compromís des del 2011 i anteriorment alcalde de Sueca. Tal com destaquen des de la coalició, "el valencianista ha tingut un paper destacat en el Congrés en les reivindicacions valencianes, com la reforma del sistema de finançament autonòmic, el corredor mediterrani o la protecció de la taronja valenciana".També ha sigut el polític millor valorat segons diversos baròmetres del CIS i ha rebut el premi Assot del Govern i Millor relació amb la premsa que atorga l'Associació de Periodistes Parlamentaris.Baldoví confessa que té "la il·lusió intacta" després de set anys: "És més necessari que mai una veu valenciana, que reivindiqui totes aquelles manques que des de fa dècades patim els valencians i les valencianes. Estic molt agraït amb tota la gent que ha tornat a confiar en mi per a encapçalar la llista de Compromís per al Congrés".Amb aquesta decisió, Compromís tanca el "tiquet electoral" Baldoví-Oltra per al Congrés i la Generalitat amb un doble objectiu: aconseguir un grup parlamentari valencià al Congrés i la Presidència de la Generalitat.Pel que fa a la resta de la llista al Congrés, per part del Bloc volen optar-hi Denis Allso i Maria José Garcia, per Alacant; Clara Ferrando, Àlex Amorós, Joan Company, Natxo Costa i Vicent Muñoz, per València, i Marta Sorlí i Josep Ramon Navarro, per Castelló. Pel que fa al Senat, s'han presentat Conxa del Ruste, per Alacant; Vicent Fernàndez i Xavier Hervàs, per València, i Jordi Navarrete, per Castelló.Segons el reglament propi de primàries aprovat pel Bloc, del 6 al 8 de març es podrà votar per Internet aquestes candidatures, i també el dia 9 de manera presencial.Queda encara per saber quin serà l'encaix dels noms de les diferents potes de Compromís dins la llista conjunta, és a dir, el repartiment de les posicions en l'alineació final.

