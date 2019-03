El govern espanyol va intentar negociar amb la família Franco sobre l'exhumació del dictador

El govern espanyol de Pedro Sánchez va intentar negociar amb la família del dictador l'exhumació del Valle de los Caídos des que el consell de ministres va aprovar la mesura, el 15 de febrer, segons ha publicat eldiario.es i han confirmat fonts de la Moncloa.El rotatiu digital assegura, però, que els néts del dictador han trencat les converses i recorreran a la via judicial per evitar l'exhumació. Segons aquestes informacions, sobre la taula mai hi va haver l'opció d'aturar la retirada del cadàver de Franco del Valle de los Caídos, sinó la possibilitat de parlar de com fer el procés i el destí final de les restes.Des de la Moncloa han reiterat que l'objectiu del govern espanyol és "donar totes les garanties a les parts, respectant els terminis administratius i judicials que corresponguin a cada moment".A més, recorden que l'exhumació de Franco "és una decisió acordada per majoria al Congrés i presa pel govern en compliment d'aquest acord i la llei de memòria històrica".

