Canvi de temps de cara a la setmana que ve

El mes de febrer ha deixat una dada per a la història: el segon més càlid de la sèrie registrada -iniciada el 1914-, segons dades de l'Observatori Fabra. Això ha estat fruit de l'anticicló que s'ha quedat instal·lat a Catalunya. Aquest fenomen, però, podria esvair-se a principis i mitjans de la propera setmana. El Servei Meteorològic de Catalunya alerta d'un front, procedent de la vessant atlàntica, que va camí de la Península Ibèrica.La seva evolució i entrada al territori català determinarà en quina mesura deixarà precipitacions. Els pronòstics apunten que entre dimarts i dimecres podria haver-hi pluges a comarques de l'interior i al Pirineu.El que sí està clar, és l'entrada d'una massa d'aire fred que comportarà una caiguda general del termòmetre arreu. A partir de dilluns i continuarà dimarts, amb registres que podrien superar els cinc graus de diferència respecte els que s'han donat al llarg d'aquesta setmana. La nuvolositat creixerà i acompanyarà aquesta baixada del mercuri.Aquest episodi de manca de precipitacions ha portat a que la Conselleria de Territori i Sostenibilitat hagi declarat un episodi d'alta contaminació per partícules en 40 municipis de la regió metropolitana de Barcelona, inclosa la mateixa capital catalana. Una situació que, per ara, manté fins dilluns, a l'espera de com evolucioni la meteorologia.

Mostra el teu compromís amb NacióDigital.

Fes-te subscriptor per només 5,90€ al mes, perquè la informació de qualitat té un valor.

Fes-te subscriptor