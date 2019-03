Mor un home de 77 anys en incendiar-se casa seva a Sants

Un home de 77 anys ha mort aquest dissabte a la matinada en l'incendi que s'ha declarat al seu domicili, situat al número 131 del carrer de Sants de Barcelona. Els Bombers de Barcelona han estat alertats per una veïna quan faltaven 10 minuts per les dues de la nit, que ha informat que sortia fum del cinquè pis del bloc de pisos.El foc s'ha localitzat al menjador de l'habitatge, on els efectius d'aquest cos han trobat l'home mort. Fins al lloc s'han desplaçat cinc dotacions dels Bombers, que han descartat danys estructurals a la finca, per aquesta raó no ha calgut desallotjar l'edifici.Durant les tasques d'extinció la Guàrdia Urbana ha tallat el carrer de Sants i han desviat el trànsit. Segons un comunicat de l'Ajuntament de Barcelona, els Mossos investiguen les causes del foc.

