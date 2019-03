Més de 6.000 camions es desvien cada dia de l'N-340 i l'N-240 cap a l'autopista

Aquest dissabte es compleix mig any de la prohibició de pas de camions en diversos trams de l'N-340 i l'N-240. La mesura, destinada a reduir la sinistralitat i a millorar la fluïdesa del trànsit, ha fet que una mitjana de 6.228 vehicles pesants es desviïn cada dia cap a l'autopista. Segons dades de final de febrer, en un dia laborable es desvien 3.818 camions cap al tram de l'AP-7 entre Peníscola i l'Hospitalet de l'Infant, 1.038 al de l'AP-2 entre les Borges Blanques i el Pla de Santa Maria, i 1.372 al tram de l'AP-7 entre Altafulla i Vilafranca. Les associacions de transportistes continuen reclamant que se'ls bonifiqui tot el preu del peatge i no només el 50%, mentre que el moviment veïnal per l'AP-7 gratuïta insisteix en alliberar l'autopista.Segons les dades del Ministeri de Foment a les quals ha tingut accés l'ACN, uns 9.030 camions passen diàriament pel tram de l'AP-7 entre Altafulla i Vilafranca; 7.022 circulen per l'AP-7 entre l'Hospitalet i Peníscola, i 2.029 transiten per l'AP-2 entre les Borges Blanques i el Pla de Santa Maria.En els tres trams, les bonificacions previstes per als vehicles de quatre eixos o més són d'un 42,53% en el cas dels camions en trànsit i del 50% en els que facin trajectes interns. En paral·lel, també estan exempts de peatge els vehicles lleugers que facin el mateix trajecte d'anada i tornada en el tram comprès entre Alcanar i Vilafranca Sud en un període de 24 hores. En tots els casos, els conductors han de disposar d'un sistema de peatge dinàmic o telepeatge (Via T).Des de la seva entrada en vigor el 2 de setembre passat, la mesura ha generat rebuig entre el col·lectiu de transportistes, que ha protagonitzat diverses marxes lentes arreu de Catalunya. El sector vol que la bonificació dels peatges sigui total i no del 50% com està establert en l'actualitat. Segons els camioners, els peatges obligatoris tenen impacte en el seu negoci i els veuen com un nou tribut afegit als impostos dels hidrocarburs.La Federació Empresarial d'Autotransport de Tarragona (FEAT) denuncia que la mesura que restringeix el pas de camions "assenyala i criminalitza el sector". Segons el seu president, Josep Lluís Aymat, són les administracions qui "han badat i fracassat en la seva missió de tenir les infraestructures en correcte estat" i això, diu, no és responsabilitat dels transportistes.El moviment veïnal ebrenc per una AP-7 gratuïta insisteix que el desviament de camions només ha beneficiat la concessionària de l'autopista, mentre el govern espanyol ha aprofitat per convertir l'N-340 "en una carretera comarcal, apedaçada amb diverses rotondes i limitacions de velocitat".El portaveu del moviment, Llorenç Navarro, diu que la gratuïtat de peatges per a tots els usuaris de l'AP-7 seria més eficient per reduir el transport pesant de l'N-340. Segons Navarro, la mesura "coarta" la llibertat de circulació i "posa en risc" els usuaris de carreteres urbanes i interurbanes del territori per on els camions busquen alternatives per desplaçar-se. A més, el portaveu veïnal ha recordat que a final d'any venç la concessió de l'AP-7 entre Tarragona i Alacant, i que el govern espanyol ha reiterat que no la renovarà.Al seu torn, l'alcalde del Vendrell, Martí Carnicer, opina que la situació a l'N-340 "ha millorat claríssimament" des que els camions estan obligats a desviar-se cap a l'autopista. Tot i això, Carnicer apunta que l'eficàcia de la mesura a la costa no es podrà comprovar fins més no se sotmeti a "més estrès". En aquest sentit, la prova de foc arribarà durant les operacions de Setmana Santa o de les vacances d'estiu, quan les cues quilomètriques de vehicles són una constant a la zona.

