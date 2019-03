«The Economist» alerta a Ciutadans i carrega contra Rivera

The Economist ha alertat a Ciutadans que és "arriscat" apostar per un pacte de partits de "centredreta" a l'Estat incloent Vox després de les eleccions del 28 d'abril i veu la formació presidida per Santiago Abascal com "una amenaça immediata al sistema".Segons apunta la revista, tant Cs com el PP hauran de lluitar per aquest espai electoral i fer front a l'independentisme català, "el problema més espinós d'Espanya". En un article analitzant l'actualitat política espanyola, The Economist veu "estrany" com un "partit liberal" que en el seu dia va ser comparat amb la República en Marxa de Macron a França ara aposti per una força política que "s'assembla els partits d'extrema dreta" d''arreu d'Europa.La revista també destaca que Cs té una "doble ànima": la llibertat i "l'antiespanyolista i nacionalista espanyola". En aquest sentit, la publicació recull les paraules del diputat de Cs al Congrés Toni Roldán, que destaca que si bé està a favor de les reformes econòmiques "són difícils d'entendre en un escenari polaritzat". Segons 'The Economist' l'augment del suport del partit presidit per Albert Rivera, de qui recorda que va arribar a liderar les enquestes, i posterior descens es deu al "terratrèmol causat pel separatisme català".D'altra banda, The Economist pronostica que les eleccions del 28 d'abril giraran entorn a la unitat d'Espanya i respondrà a una lluita entre el PSOE i els tres partits de dretes, incloent els "nous ultraconservadors" de Vox. A més, es fa ressò de les paraules del president del govern espanyol, Pedro Sánchez, quan afirma que no entén que "posin un cordó sanitari" contra ell i "no contra l'extrema dreta".

