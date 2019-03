VÍDEO El moment més emotiu de la declaració de Fachin al Suprem (amb Forcadell de protagonista)

Un moment així mereix un vídeo amb millor qualitat.

Gràcies @ForcadellCarme i @AlbanoDante76 per posar una mica de llum i de vida enmig de tanta foscor 💛 pic.twitter.com/NQq0bUaKCS — David #LlibertatPresosPolítics (@dandrola) 28 de febrer de 2019

Aquesta setmana ha passat pel Tribunal Suprem Albano Dante Fachin en qualitat de testimoni. A través de Twitter, Fachin ha compartit un dels moments més emotius que va viure durant els pocs minuts de declaració davant Manuel Marchena.I és que mentre responia a Benet Salellas, l'advocat de Jordi Cuixart, l'expresidenta del Parlament, Carme Forcadell, que seia darrere del lletrat, li va dedicar un gest i un somriure furtiu, d'amagatotis, però que no va passar desapercebut per les càmeres. El podeu veure aquí:Fachin va voler compartir el moment a la xarxa i el va qualificar com "un dels moments més bonics del dia d'avui. De la setmana. Del mes i de molt de temps", i va agrair el gest a Forcadell: "Ens veiem lliures aviat".

