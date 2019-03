El «logo republicà» de Sánchez que ha enfurismat l'«ABC»

Bona part dels diaris espanyols fa mesos que tenen Pedro Sánchez al punt de mira i ara, en plena precampanya per al 28-A, això s'ha incrementat. El cas de l'és especialment rellevant i avui s'ha tornat a posar de manifest en plena portada. El diari s'ha enfurismat per un "logo republicà" que Sánchez ha "imposat" a la diplomàcia espanyola. Amb motiu del 80è aniversari de l'exili republicà espanyol, la Moncloa ha dissenyat un símbol que els diplomàtics de l'Estat arreu del món hauran d'adjuntar als correus que enviïn.Això no ha agradat a l'ABC. Es desprèn de les paraules que ha utilitzat en la seva portada (impone, exige...) i també a la pròpia notícia . El periodista que la signa, Ramón Pérez-Maura, qualifica de "covarda" la iniciativa, perquè la circular enviada als diplomàtics no porta la signatura de cap membre de la carrera diplomàtica. Fonts citades pel diari diuen que "es pretén imposar un ús i costum il·legal", i advocats consultats asseguren que es podria tractar d'un cas de prevaricació.Igual o més contundent és l'article d'opinió que acompanya la notícia i que signa Luís Ventoso. Aquí ya todo vale , es titula, i considera que "plantar un logo republicà als correus de la diplomàcia espanyola és inadmissible". A l'article titlla de "ridícula" la iniciativa del govern espanyol, compara el logo republicà amb la bandera confederada dels EUA i el govern de Vichy de França. "Els països normals normals només utilitzen la bandera nacional i els símbols i escuts constitucionals", diu.

