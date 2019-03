​Borrell, a Terrassa: «El mur més ferm davant la deriva independentista som els socialistes»

El ministre d'Afers Exteriors, Josep Borrell, ha arribat tard i fugaç a Terrassa. Ha entrat per la porta lateral del Teatre Principal de la ciutat amb el cotxe oficial per esquivar els manifestants que l'escridassaven a fora. En el seu discurs a l'acte de presentació de l'alcaldable, Alfredo Vega, Borrell ha assegurat que "el mur més ferm davant de la dervia independentista som els socialistes".



Ho ha dit davant d'uns 700 simpatitzants socialistes que han assistit a l'acte per sentir parlar també a Vega i al secretari general del partit, Miquel Iceta. El ministre ha assegurat que contra el "secessionisme" la formació socialista és la millor garantia, encara que ha puntualitzat que això no significa cedir i que es pot parlar sempre que sigui dins de la Constitució, ha afegit. De fet, segons el membre del Govern espanyol, els socialistes són "els que aporten solucions i no els que volen viure d'ells".

Borrell ha assegurat que "l'independentisme és un gran fabricant de mentides" i ha criticat la "propaganda independentista" qui ha dit que defineix Espanya com un país repressiu, sense drets ni separació de poders. Uns arguments que, segons el ministre, ha de combatre i ha defensat la democràcia espanyola, com una de les més altes d'Europa. En aquest sentit ha dit que "el dret internacional al qual apel·len els independentistes no està reconegut" i ha apuntat que "no es pot fer servir l'autogovern per minar des de dins les estructures de l'estat".​En la mateixa línia, també ha criticat l'extrema dreta i ha assegurat que "no volem que el conflicte s'enquisti" i que el que cal és millorar la convivència i que per això hi ha el socialisme qui aporta solucions i "que és l'argamassa que ajunta el país".

