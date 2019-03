Una dona de 84 anys mor atropellada al districte d'Horta

Una dona de 84 anys ha mort aquest divendres al matí després de patir un atropellament ahir a la tarda quan creuava per un pas de vianants al carrer d'Hedilla, a la confluència amb el carrer Feliu Codinas, del barri de Can Peguera del districte d'Horta-Guinardó.Segons ha informat l'Ajuntament de Barcelona, el sinistre es va produir poc abans de tres quarts de sis de la tarda quan la víctima i una acompanyant van ser atropellats per una furgoneta.Les dues vianants es trobaven a dos metres de la vorera de la banda Besòs quan el vehicle es disposava a girar cap al carrer d'Hedilla. La Guàrdia Urbana s'ha fet càrrec de la investigació de l'accident i l'Ajuntament ha traslladat el seu condol per la mort de la dona. vEs tracta de a tercera víctima mortal en un accident de trànsit a la ciutat aquest any i la primera que és vianant.