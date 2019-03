Una llista a Barcelona està pendent d'Artadi

Artadi ha participat en els contactes a Soto del Real dels últims dies, centrats en les espanyoles, les municipals i l'encaix PDECat-Crida

Les enquestes situen l'espai de JxCat com a quart o cinquè, per darrere d'ERC, Barcelona en Comú, Valls i, en alguns casos, del PSC

Durant tota la setmana, una remor recorria els quadres del PDECat a Barcelona. "Farà el pas divendres", es podia escoltar entre bambolines. "Ara sí, deixarà la conselleria i oficialitzarà el salt a Barcelona", remarcava un dirigent nacionalista de la capital catalana. Finalment, però, Elsa Artadi no va fer cap anunci. Des que va donar per fet que seria la número dos de Joaquim Forn en la llista de Junts per Catalunya (JxCat), en la roda de premsa posterior a la reunió del Govern del 29 de gener , cap moviment públic. El judici al Tribunal Suprem, en certa manera, li ha tret els focus de sobre.Això no vol dir, però, que de portes endins no s'hagi tractat la qüestió. En cercles governamentals, segons les fonts consultades per, se segueix donant per fet que acabarà deixant Presidència i assumirà el número dos de JxCat a Barcelona. Una responsabilitat que, a la pràctica, la converteix en candidata de facto, perquè Forn tindrà tota la precampanya ocupada amb el judici al Suprem i sembla improbable que el jutge el deixi sortir de la presó per exercir com a cap de cartell de forma efectiva. Artadi, fins i tot, ha temptejat col·laboradors estrets que té a Palau per anar amb ella, i n'hi ha que treballen "des del mes de novembre" amb aquesta possibilitat.Al llarg de les últimes setmanes s'han sondejat perfils per formar part de l'equip de campanya, i també s'han avaluat tots els escenaris. El seu nom va aparèixer a les travesses com a candidata al Congrés en el moment que Pedro Sánchez va convocar eleccions espanyoles per al 28 d'abril , però aquesta possibilitat apareix com a descartada segons tots els consultats. El nom escollit, molt probablement, serà el d'un pres -Jordi Sànchez o Josep Rull, en funció de com acabi la negociació entre el PDECat i la Crida que lideren el mateix Sànchez i Carles Puigdemont-, però encara s'ha de tancar. Divendres es va avançar en una entesa global en una reunió a Soto del Real Artadi s'ha desplaçat el centre penitenciari en els últims dies, i també ha acudit al Suprem per fer costat als encausats. En paral·lel, les converses amb Ferran Mascarell han continuat. El delegat del Govern a Madrid manté agenda pròpia com a candidat independent i aquest dilluns té prevista una presentació al CCCB de la capital catalana. El seu nom apareix en els llocs 3 o 4 -en funció de qui dissenyi la llista- de la candidatura de JxCat, en la qual es dona per feta la presència de Neus Munté, tot i que se li atribueix a Artadi la voluntat de relegar-la més enllà del número cinc.En una entrevista a l'Agència Catalana de Notícies (ACN) publicada la setmana passada, Jordi Turull assenyalava com a millor opció un trident integrat per Forn, Artadi i Munté . Mascarell, en aquest esquema, ocuparia la quarta posició. El delegat del Govern a Madrid compta amb el suport de Junts per la República, una associació sorgida dels independents de JxCat al Parlament i amb vincles amb la Crida, tenint en compte que el seu principal impulsor és Agustí Colomines. La intenció és aglutinar independents que aportin caràcter "transversal" a la llista, la qual cosa topa amb el PDECat.Hi ha dos regidors de l'actual grup municipal de la formació nacionalista que volen repetir, com és el cas de Jordi Martí i Francina Vila. Tots dos van participar en el congrés constituent de la Crida, celebrat el 27 de gener a Barcelona. Les enquestes no acaben de ser optimistes per a l'espai de JxCat, que podria caure fins a la quarta posició i quedar per darrere d'ERC, Barcelona en Comú i la plataforma de Manuel Valls avalada per Ciutadans, que ha fitxat l'exministre socialista Celestino Corbacho . Fins i tot en algunes projeccions cau a la cinquena posició, per darrere del PSC.En cas que Artadi concreti el salt a Barcelona, el president de la Generalitat, Quim Torra, li haurà de buscar relleu. El nom més ben situat fins fa unes setmanes era el de Meritxell Budó, alcaldessa de La Garriga i de la qual es va especular en cercles municipals que abandonaria en breu el càrrec per fer el salt a la Generalitat. En tot cas, el disseny que té Torra al cap és el de separar Presidència del càrrec de portaveu . Tothom -Torra, Puigdemont, la direcció del PDECat i la cúpula de la Crida- està pendent d'Artadi, peça clau en el magma de sigles nascut de l'antiga Convergència.

