VÍDEO I FOTOS Tensió contra Borrell en l’acte del PSC a Terrassa

Al voltant de cent persones s’han reunit aquesta tarda a les portes del Teatre Principal per rebutjar la presència de Josep Borrell. L'actual ministre d'Afers Exteriors i candidat pel PSC a les eleccions europees, Josep Borrell, ha estat un dels protagonistes de l’acte que ha organitzat el PSC terrassenc per presentar la candidatura de l’actual alcalde, Alfredo Vega, qui fa uns mesos que va fer pública la seva voluntat de presentar-se a les eleccions. Convocats pel CDR, diverses persones han intentat accedir a les portes de l’equipament municipal malgrat que la forta presència policial de Mossos d’Esquadra, els ho ha impedit. Un grupet però, de manifestants s’han quedat més endavant fins que els Mossos els han apartat i els han fet retrocedir.Ha sigut aleshores quan s’han viscut moments de tensió entre manifestants i agents. El secretari general del Partit Socialista, Miquel Iceta, ha arribat a peu i ha rebut una forta escridassada per part dels manifestants. Gairebé una hora després ha arribat Borrell que ha entrat directament amb el cotxe oficial al Teatre Principal enmig de crits de rebuig per part dels assistents.

