Bonvehí i Sànchez pacten un rol destacat del PDECat en les llistes al Congrés

La reunió que han mantingut aquesta tarda David Bonvehí, president del PDECat, i Jordi Sànchez, president de la Crida Nacional per la República, s'ha tancat amb "avenços". Així ho assenyalen afonts coneixedores de la trobada, celebrada en ple pols entre totes les ànimes postconvergents per formular la llista de Junts per Catalunya (JxCat) a les eleccions espanyoles del 28 d'abril. La data límit per presentar-la és el 25 de març, tot i que el termini màxim per presentar coalicions és el dia 15.Quins són aquests avenços? Segons les mateixes fonts, han pactat que el PDECat tingui un "rol destacat" en la candidatura que es posi en marxa. Al mateix, Bonvehí ha acordat amb Sànchez que hi hagi persones dins la llista -i, per tant, dins del grup parlamentari a Madrid- que estiguin "arrenglerats" amb la direcció del partit. Un dels temors que recorria aquests dies la direcció de l'antiga CDC és que els diputats al Congrés tinguessin obediència exclusiva a Carles Puigdemont i que se'ls entregués el control del grup, a l'estil del que va passar al Parlament després de les eleccions del 21-D.Fonts nacionalistes assenyalen que l'opció més probable és que la fórmula acabi sent la de JxCat, resolta de manera tècnica com una coalició entre el PDECat i CDC. Entre els noms que es donaven per fets a la llista hi havia Míriam Nogueras -vicepresidenta del partit, molt propera a Puigdemont- i Eduard Pujol, portaveu ajunt de JxCat al Parlament. El fet que s'incloguin a la candidatura noms propers a Bonvehí indica, segons les mateixes fonts, que aspirin a repetir en llocs destacats dirigents com Carles Campuzano. Anna Feliu, alcaldessa de L'Albi, es perfila com a candidata per Lleida.En paral·lel, la Crida Nacional per la República ja ha posat en marxa una consulta als associats registrats perquè es pronunciïn sobre quin ha de ser el seu paper en les eleccions espanyoles. S'hi aplana el terreny per participar als comicis a través d'una "confluència electoral" independentista el "màxim d'unitària possible", sabent ja que ERC no vol cap llista conjunta amb l'espai de l'antiga CDC.

