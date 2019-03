La Guàrdia Civil apunta que el Govern va pactar la destrucció de proves amb Unipost

Un informe de la Guàrdia Civil apunta que el director de Patrimoni de la Generalitat, Francesc Sutrias, hauria pactat amb els responsables de l'empresa Unipost la destrucció de proves sobre l'enviament dels correus relacionats amb la convocatòria del referèndum de l'1 d'octubre, així com les respostes que haurien de donar en cas de ser interrogats, segons publiquen diversos mitjans aquest divendres a la tarda.L'informe es trobaria en mans del Jutjat d'Instrucció número 13 de Barcelona, que instrueix l'organització de la consulta i que ha acordat fer-ho 18 mesos més a petició de la Fiscalia. D'altra banda, l'institut armat investiga l'expresident de la Generalitat Artur Mas per si va tenir tractes amb l'operador alemany T-Systems quan ja no ocupava el càrrec per a la contractació de programes informàtics per l'1-O.