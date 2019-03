Torra espera que Catalunya ja sigui «un país lliure» d'aquí cinc anys

A l'entrada de l'exposició, una escultura rememora la figura 'el més petit de tots', encarregada per la Generalitat el 1937 i que simbolitzava la lluita antifeixista del catalanisme durant la Guerra Civil.Ara, la figura és 'la més petita de totes', i du la mà al cor i el puny en alt. "Ens omple de goig, aquesta figura amb la flama", ha afegit. També Aragonès hi ha fet referència i ha apuntat que "porta la llum per a alçar-se contra el feixisme que pot tornar".