Ábalos reivindica Tarradellas com a defensor de l'autogovern en l'acte de canvi de nom del Prat

El ministre de Foment de l'Estat espanyol ha aprofitat la presentació de la nova denominació de l'aeroport per recordar "l'esperit" de Tarradellas i Suárez i els seus contemporanis, tot afirmant que "si ells van ser capaços" de "no cedir a les pressions maximalistes" i de "fomentar el diàleg", la generació política actual està "moralment obligada" a seguir el seu exemple.Per Àbalos, Tarradellas va ser "partidari de la convivència i l'entesa entre els pobles d'Espanya", tant en la seva etapa com a polític durant la Segona República, com en l'exili i també al "tornar a casa" per convertir-se en el primer president de la Generalitat després del franquisme. El ministre de Foment ha definit el polític català com "un defensor acèrrim" de les institucions democràtiques, començant per l'autogovern de Catalunya.Pel ministre, el canvi de nom és "encertat" perquè "fa justícia a la memòria d'un dels grans símbols de la història de l'autogovern català". A més, segons Ábalos, és una "gran metàfora" que els aeròdroms principals de l'Estat portin els noms de Tarradellas i d'Adolfo Suárez, "homenatjant la valentia" d'aquestes dues figures i servint de "símbol" i de "recordatori" que l'acord entre Madrid i Barcelona "és possible" si "hi ha voluntat de diàleg".En la mateixa línia, el president d'Aena, Maurici Lucena, també present en l'acte, ha celebrat que la infraestructura barcelonina porti un nom amb tant de "simbolisme" i ha assegurat que "cada visita a l'aeroport honorarà" la memòria de Tarradellas.En finalitzar l'acte protocol·lari, el ministre ha ofert una fotografia emmarcada del president sortint d'un vol el 23 d'octubre de 1977, després de reunir-se amb Suárez i acordar la restitució de la Generalitat després del franquisme.