Condemnat a 11 anys de presó per abusos sexuals i maltractar la seva parella durant tres anys

L'Audiència de Lleida ha condemnat a 11 anys de presó un home per un delicte continuat d'abusos sexuals a la seva dona, per tres delictes de violència de gènere i un delicte de violència habitual entre 2013 i 2016 quan tots dos convivien junts a la Seu d'Urgell (Lleida). El tribunal condemna també a l'home a 14 anys de prohibició d'acostar-se a la víctima, a cinc de llibertat vigilada i a indemnitzar-la amb 9.000 euros, segons la sentència a la qual ha tingut accés Europa Press.A més de crits i insults habituals i de les agressions ocasionals durant la convivència, l'acusat mantenia relacions sexuals forçades amb la víctima o l'obligava a realitzar determinades pràctiques sexuals, tot i que sabia que ho feia en contra de la seva voluntat. Encara que al principi la dona intentava negar-se a aquestes relacions sexuals o a aquest tipus de pràctiques, al final cedia perquè en cas contrari, l'home adoptava una actitud "completament inaguantable" cap a ella, fent la convivència familiar, i especialment la de parella, encara més insuportable.En el judici, celebrat el 9 de gener en què l'acusat només va reconèixer discussions, els psicòlegs van donar veracitat al relat de la dona i van explicar que ella no va denunciar abans per por i que ho va fer quan va detectar perill per als seus fills.Segons el parer d'un dels psicòlegs, el fet que ella abandonés la llar dels seus pares amb 18 anys per viure amb ell, tot i l'oposició de la seva família, "ha enfortit la situació de domini de la seva exparella derivada de l'abús de poder i d'agressions sexuals i físiques "perquè ella se sentia molt sola. A la vista, la Fiscalia va demanar deu anys de presó per agressió sexual continuada, dos anys i mig per un delicte de violència habitual i un altre any per maltractaments.

Mostra el teu compromís amb NacióDigital.

Fes-te subscriptor per només 5,90€ al mes, perquè la informació de qualitat té un valor.

Fes-te subscriptor