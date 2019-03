Presenten davant l'ONU un informe que denuncia el judici de l'1-O

Una ONG ha presentat un informe que denuncia la situació dels presos polítics i la celebració del judici a l'1-O davant el Comitè de Drets Humans de l'ONU. Es tracta de l'organització Tamil Uzhagam, acreditada davant l'organisme i que denuncia la situació dels tamils a Sri Lanka. Aquest informe, de dues pàgines, no representa, però, la posició explícita de l'ONU, que es limita a publicar el text que li ha enviat l'organització no governamental.L'informe de l'ONG tamil és contundent amb les situacions que estan vivint dels presos, a més dels delictes amb els quals els acusen. També argumenta que l'Estat espanyol divideix en quatre organismes judicials diferents la causa judicial contra el procés i l'1-O, a més de posar èmfasi en què no es va produir cap mena de violència per part de l'independentisme en la celebració del referèndum ni en altres dates posteriors, una qüestió que ara es resol al Tribunal Suprem.Les Nacions Unides, concretament el Comitè de Drets Humans, publiquen tots els informes que reben a través d'aquesta web però no representen la seva posició ni tenen perquè compartir els textos que reben i publiquen.

