El Share Festival torna amb C. Tangana, Becky G, Nil Moliner i Lola Indigo

El Share Festival ha avançat aquest divendres part del cartell de la seva segona edició, que se celebrarà el 28 i 29 de juny al Poble Espanyol. La música urbana i també el pop-rock tornaran a ser protagonistes, el primer dia amb les actuacions del popular artista de trap C. Tangana, el reggaeton de l’americana Becky G i Lola Indigo, i el segon, amb els concerts de Nil Moliner i Alfred García, que ja va actuar en la primera edició del certamen.Les entrades (38 euros dissabte i 34 euros divendres) ja estan a la venda a l’espera d’un segon artista “de primer nivell” pendent de confirmar. El Share Festival es presenta de nou com un festival “solidari” en què els assistents poden prendre consciència i col·laborar en diverses iniciatives solidàries vehiculades a través d’ONGs. L’any passat va convocar 10.000 persones en la seva primera edició.La segona edició del Share Festival dedicarà el divendres 28 de juny a la música urbana amb l'artista americana Becky G de cap de cartell. Becky G és la segona artista femenina més escoltada de Spotify i Youtube a Espanya, sent Sin Pijama la seva cançó més escoltada d'aquest any a l'Estat Espanyol. Actualment és una de les artistes de reggaeton més populars del món i obrirà la seva gira europea al Share Festival. Un dels darrers èxits de l'artista ha sigut Booty, una cançó que precisament ha fet conjuntament amb C. Tangana, un altre dels artistes que visitarà el festival. C.Tangana està considerat l'artista trap més popular de l'Estat Espanyol.El divendres també actuarà al festival a Lola Índigo que es va donar a conèixer gràcies al seu èxit Ya no quiero na, que va ser número 1 de totes les llistes espanyoles a l'estiu del 2018. El dissabte 29 serà el torn del pop-rock d'Alfred García i la música festiva i mestissa de Nil Moliner. Alfred García actuarà al Share Festival per presentar el seu primer àlbum 1016, que ja va avançar parcialment en la seva actuació de l’any passat al mateix festival.Dissabte també passarà pel festival la música festiva de Nil Moliner, que acaba de llençar dos nous singles El Despertar i Soldadito de Hierro, que formaran part del seu segon disc que es publicarà a començaments de 2020. Al festival també hi actuaran la companyia de hip hop Brodas Bros i el DJ i influencer Luc Loren. A més a més, durant tot el cap de setmana, tindran lloc nombroses activitats i accions solidàries, segons avança l’organització.

