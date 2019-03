Els sindicats del metro preparen una nova vaga per la crisi de l'amiant

El comitè d'empresa fa un balanç positiu de la vaga durant el Mobile i situa entre un 80% i un 90% el seguiment que ha tingut l'aturada; TMB el debaixa al 60%

Els treballadors continuaran amb les mobilitzacions. Foto: Adrià Costa

TMB insisteix que l'empresa ha donat resposta a totes les demandes dels treballadors i retreu als sindicats que no hagin volgut escoltar les seves noves propostes

El 23 de febrer, tres dies abans de la vaga, els sindicats denunciaven que hi havia dos Agents d'Atenció a la Ciutadania (AAC) afectats per l'amiant

La vaga dels treballadors del metro de Barcelona del 25 al 28 de febrer, coincidint amb el Mobile World Congress, ja s'ha acabat. La crisi de l'amiant, però, continua oberta. Els sindicats volen repetir la vaga i a hores d'ara l'únic dubte del comitè d'empresa és el format que hauria de tenir l'aturada. Els quatre sindicats amb més delegats al comitè (UGT, CGT, Solidaritat Obrera i CCOO) confirmen aque l'aposta és clara i consideren que Transports Metropolitans de Barcelona (TMB) no ha escoltat les seves demandes.El comitè d'empresa fa un balanç positiu de la vaga d'aquesta setmana i situa entre un 80% i un 90% el seguiment que ha tingut l'aturada per part dels treballadors. L'empresa el rebaixa per sota del 60% i fonts de TMB consideren que la vaga "ha causat molèsties a molta gent de manera innecessària".Els sindicats valoren que una majoria de treballadors ha seguit la seva crida i, precisament per això, consideren que tenen prou força per seguir amb les mobilitzacions. "No podem parar i no ens queda cap altre camí que no sigui repetir la vaga", assegura el representant de la UGT al comitè Jordi Gómez.Fonts de la CGT consideren que l'empresa "no ha fet cas" de les seves reclamacions i donen per fet que aviat es produirà una nova vaga. "No estem reclamant 10 euros més al mes, ens hi va la salut", argumenten. Des de Solidaritat Obrera, Ángel González explica que el sindicat es pren la crisi de l'amiant com una "carrera de fons". "La vaga d'aquesta setmana era un toc d'atenció a la direcció i no n'han pres nota", afirma. El representant de CCOO al comitè, Jose Moreno, argumenta que l'actitud de l'empresa "obliga" els sindicats a "continuar la lluita".Les fonts de TMB consultades perinsisteixen que l'empresa ha donat resposta a totes les demandes dels treballadors i retreu als sindicats que no hagin volgut escoltar les seves noves propostes. Entre aquestes hi ha la possibilitat de reconèixer l'exposició a l'amiant dels empleats que reuneixin els requisits que determini un informe que elaborarà l'Institut Català de Seguretat i Salut Laboral. També la revisió de totes les sèries de trens que els sindicats sol·licitin.TMB proposa, a banda, analitzar la situació dels treballadors afectats a través d'una comissió paritària de nova creació, que valorarà reubicar-los. A més, l'empresa es compromet a prendre mesures sobre la neteja centralitzada de la roba de treball en el termini d'un mes.Els sindicats, però, insisteixen en la seva demanda de retirar immediatament tots els rastres d'amiant presents al metro i de reconèixer tots els empleats, en actiu i jubilats, que s'han exposat a aquest material contaminant segons preveu la normativa vigent. A més, demanen que la reubicació dels afectats sigui immediata, igual que la neteja centralitzada de la roba de treball. Els retrets a l'empresa han anat a més durant el transcurs de la vaga.Inicialment els serveis mínims decretats pel departament de Treball de la Generalitat establia que circularien el 50% dels combois en les hores punta i el 30% la resta del dia. La presidenta de TMB, Mercedes Vidal, va considerar que eren insuficients i que vulneraven el "dret" dels ciutadans a moure's en transport públic.El 26 de febrer, Treball augmentava els serveis mínims, coincidint amb l'activació per part del Departament de Territori i Sostenibilitat d'un avís preventiu per un increment de la contaminació a Barcelona i 40 municipis de l'àrea metropolitana. L'avís recomanava utilitzar el transport públic en compte del vehicle privat i el departament va justificar així un augment del 15% dels serveis mínims en totes les franges horàries. El comitè d'empresa va criticar durament la decisió i de fet els sindicats es plantegen denunciar la mesura.El 23 de febrer, tres dies abans de la vaga, els sindicats denunciaven que hi havia dos Agents d'Atenció a la Ciutadania (AAC) afectats per l'amiant.TMB sempre ha mantingut que les afectacions només s'han produït en empleats de l'àrea de manteniment i si la denúncia dels sindicats es certifica suposaria un cop dur per a la versió de l'empresa. Els ACC es dediquen a la conducció de combois i a l'atenció a l'usuari i els sindicats asseguren que els sis treballadors pateixen engruiximents de la pleura, una patologia que s'acostuma a relacionar amb l'exposició a l'amiant.Tot i això, estan pendents de la diagnosi d'un pneumòleg i TMB assegura que les afectacions que pateixen aquests treballadors no és conseqüència de la presència del material contaminant al metro.La lectura que els sindicats fan del conflicte és totalment oposada i asseguren que aviat traslladaran a l'assemblea de treballadors la proposta de fer una nova vaga. "No oblidem que estem en any electoral i és durant la campanya quan els partits estan més dèbils", apunten fonts de CGT. Jordi Gómez, de la UGT, avança que la setmana que ve es prendran les primeres decisions.Segons les fonts sindicals consultades sobre la taula hi ha la possibilitat de repetir una aturada com la d'aquesta setmana o apostar per convocar un dia de vaga setmanalment. Sí que hi ha consens en la voluntat que la mobilització dels treballadors sigui més visible per la ciutadania. En aquest sentit, els sindicats valoren convocar grans concentracions o manifestacions al carrer.

