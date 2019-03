​Fibracat supera amb nota el seu primer Mobile

Superada amb nota. Així és com valoren els responsables de Fibracat , la seva primera experiència com a expositors al Mobile World Congress (MWC), la cita més important del món del sector de la telefonia mòbil, que s’ha celebrat a Barcelona del 25 al 28 de febrer.Fibracat va ser una de les 66 empreses catalanes escollides per la Generalitat per exposar a l’espai reservat a companyies que representen el país. D’entre aquest grup de més de seixanta empreses catalanes, Fibracat ha estat l’únic operador global de telecomunicacions i una de les empreses que ha acaparat més l’atenció del públic. L’operador global de telecomunicacions 100% català ha captat l’interès de desenes de persones i, en molts casos, ha establert un primer contacte que es materialitzarà, molt probablement, en futurs acords.D’aquesta manera, ja en la primera jornada, Fibracat va complir amb escreix els objectius que s’havia fixat per assolir al llarg de tot el congrés, que eren establir contactes tant a nivell local, amb empreses i administracions públiques, com a nivell internacional, per a realitzar contractes comercials que els permetin oferir nous serveis a Catalunya. A més, Josep Olivet i Meritxell Bautista, CEO i la CMO de la companyia, van rebre la visita d'una àmplia delegació del Govern encapçalada pel president Quim Torra Durant els quatre dies de congrés, una xifra molt rellevant d’empreses de telecomunicacions tant catalanes, com espanyoles i internacionals, es van interessar pel servei que ofereix Altecom, l’operador d’operadors, que és un gran proveïdor de solucions TIC, connectivitat i trànsit per a operadors.També van establir importants contactes amb companyies interessades en tots els serveis que ofereix Fibracat per a empreses, sobretot en la vessant de telefonia mòbil. Paral·lement, la companyia va arribar a principis d’acord amb nous proveïdors que li permetran oferir nous serveis i productes revolucionaris a per a empreses, a Catalunya. L’operadora també va rebre la visita de representants d’empreses interessats en el nou sistema de telefonia per a empreses, amb les centraletes híbrides en col·laboració amb Avaya.

Mostra el teu compromís amb NacióDigital.

Fes-te subscriptor per només 5,90€ al mes, perquè la informació de qualitat té un valor.

Fes-te subscriptor