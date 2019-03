L'Estat aprova un préstec de 13.830 milions d'euros per pagar les pensions

El govern espanyol ha aprovat la concessió d'un préstec de l'Estat a la Seguretat Social per valor de 13.830 milions d'euros per "assegurar el pagament puntual de les pensions", concretament les pagues dobles que s'abonen als pensionistes els mesos de juny i novembre.El préstec, autoritzat al Consell de Ministres d'aquest divendres, destinarà 7.500 milions d'euros per abonar la nòmina doble de 9,7 milions de pensions el mes de juny d'aquest 2019 i la resta, 6.330 milions d'euros, s'utilitzaran per pagar l'altra paga doble del novembre d'aquest any.En total, la Seguretat Social gasta 18.000 milions d'euros en el pagament de les nòmines dobles dels pensionistes els mesos de juny i novembre, la qual cosa "pot generar tensions de liquiditat al sistema".