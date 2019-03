El Govern denuncia l'autobús antifeminista d'HazteOir a la Fiscalia

L'Institut Català de les Dones ha denunciat a la Fiscalia, per un delicte d'odi i discriminació, l'autobús antifeministra d'Hazteoir , i ha demanat que se'n prohibeixi la circulació pel centre de Barcelona. El vehicle té previst recórrer la capital catalana difonent missatges contra el "feminisme radical", juntament amb Madrid, València, Sevilla, Pamplona i Cadis. L'autobús està retolat amb una imatge de Hitler i porta com a lema "No és violència de gènere, és violència domèstica" i "les lleis de gènere discriminen a l'home".En la denúncia, la presidenta de l'Institut Català de les Dones, Núria Balada, exposa que la llibertat d'expressió "no és llibertat i impunitat d'agressió i els missatges de l'autobús neguen la dignitat humana, inciten a l'odi, l'hostilitat, la discriminació i la violència contra les dones".La campanya es diu #StopFeminazis i demana al president del PP, Pablo Casado, al líder de Cs, Albert Rivera, i al de Vox, Santiago Abascal, que deroguin la Llei de violència de gènere, la d'igualtat de gènere i les relacionades amb el col·lectiu LGTBI.A més, destaca l'ICD, en aquests missatges s'utilitza la figura del dictador de l'Alemanya nazi, Adolf Hitler, que apareix dibuixat amb la cara maquillada i el símbol feminista a la gorra. Per al Govern, aquests missatges difonen "un sentiment d'antipatia i aversió contra les dones i l'activisme social que defensa els drets de les dones, associant la iconografia i terminologia nazi als moviments de reivindicació feminista"."És una propaganda que ataca la dignitat, els drets i la llibertat de les dones, creant un clima que normalitza la discriminació contra les dones i contra qualsevol personal que no té encaix en la perspectiva supremacista o excloent dels seus promotors", conclou l'Executiu.

