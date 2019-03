+MACBA+Cultura reclama a Colau destinar la Capella de la Misericòrdia a l'ampliació del museu

En el marc dels treballs d'estudi per trobar una solució al conflicte del CAP Raval Nord, la plataforma +MACBA+Cultura, integrada per representants del museu i del món cultural, vol reunir-se amb l'alcaldessa Ada Colau per fer-li arribar un manifest en favor de destinar al Capella de la Misericòrdia a l'ampliació del MACBA. El manifest, que compta amb 4.200 signants, també demana un CAP renovat "d'acord amb les necessitats dels veïns i els professionals de la salut".Els portaveus de la plataforma, Joan Anton Margall i Ignasi Aballí, expliquen que amb aquest gest, pretenen crear un clima de diàleg que permeti arribar a "una solució integradora". Així, han assegurat què en el context actual és necessari establir "una sèrie de requisits necessaris i fonamentals per tal d'avaluar les propostes del projecte arquitectònic, pressupost econòmic, compromís de finançament i seguretat jurídica dels terrenys".Tot i que al passat ple, els BCNenComú va votar a favor de revocar la cessió de la capella al MACBA, es tractava d'una decisió no vinculant. Així doncs, a efectes pràctics, el futur de la capella està en suspens i s'està contemplant la idea de construir un nou edifici a la mateixa zona que serveixi per acollir el nou CAP.

