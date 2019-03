Els directors de TV3 i Catalunya Ràdio neguen haver desobeït per emetre anuncis de l'1-O

Els directors de TV3 i Catalunya Ràdio, Vicent Sanchis i Saül Gordillo, han comparegut aquest divendres al jutjat d'instrucció 13 de Barcelona com a investigats per desobediència en el marc de la instrucció que porta a terme el jutjat 13 de Barcelona sobre els fets de l'1 d'octubre del 2017. Els dos directius de la cadena i ràdio públiques, que ja havien estat citats a finals de gener, han defensat que no van cometre cap delicte de desobediència.En concret, se'ls investiga per la publicació als mitjans públics de la Generalitat dels anuncis que convocaven el referèndum d'autodeterminació. El jutjat també ha citat, com ja ho feia a finals de desembre, la directora de l'Autoritat Catalana de Protecció de Dades, Maria Àngels Barberà.Sanchis, que ha contestat les preguntes de totes les parts amb l'excepció de l'acusació popular de Vox, ha assegurat que "no hi va haver desobediència", i que d'això n'està convençut. "Surto satisfet però no es pot saber mai", ha afirmat a les portes de la Ciutat de la Justícia. El sí que ha assegurat, ha dit, és que s'ha "intentat explicar" i, segons ha destacat, li sembla que la Fiscalia ha acabat convençuda."Hi ha una sèrie de documents on indicaven què s'havia de fer i què no, i com tot en la vida, és interpretable, però jo vaig entendre això", ha explicat el director de TV3, que ha evitat concretar com ha estat la seva declaració.Gordillo, que ha declarat a continuació -cap dels dos ha tardat més de mitja hora-, ha contestat les preguntes de tothom i ha reforçat la negativa de desobediència a partir de l'organigrama de l'emissora, on s'acrediten les funcions atribuïdes a cada càrrec. Segons ha explicat el seu advocat, Carles Monguilod, "tot el que fa referència a la publicitat no està en les competències del director de continguts, que és Gordillo". Per tant, ha dit, tot el que feia referència a la publicitat de l'1-O era, en tot cas, competència del director de màrqueting i publicitat, que no va ser requerit pel Tribunal Constitucional ni està sent investigat."La pretesa desobediència de Saül Gordillo ha quedat absolutament diluïda", ha assegurat l'advocat. Per aquest motiu, ja ha avançat que la setmana següent presentarà un escrit al jutjat d'instrucció 13 perquè arxivi la causa contra el director de Catalunya Ràdio: "Això perjudica la seva honorabilitat i és una cosa que Gordillo no té per què suportar".El mateix jutjat també ha interrogat dos testimonis vinculats a l'Idescat, abans i després de les declaracions dels investigats.La suposada propaganda política del referèndum també s'ha tractat durant les últimes setmanes al judici contra l'1-O que se celebra al Tribunal Suprem. Segons va precisar l'exconseller de Presidència Jordi Turull, acusat de rebel·lió, durant la seva declaració, la publicitat del Govern que es va retransmetre per TV3 i Catalunya Ràdio no era de la campanya del referèndum, i tampoc es va pagar.Turull va explicar que, en aquest cas, el Govern havia fer ús d'un conveni marc que hi ha amb les emissores públiques catalanes, previst per a publicitat d'interès, i amb caràcter gratuït. D'aquesta manera, l'exconseller de Presidència negava la malversació.

