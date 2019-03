El Mago Pop gestionarà el Teatre Victòria de Barcelona a partir del juny

El Mago Pop, Antonio Díaz, gestionarà el Teatre Victòria de Barcelona a partir del juny, quan formalment es produirà la compra de l'esmentat teatre en finalitzar la temporada, com ha anunciat aquest divendres en roda de premsa. Ho ha anunciat al costat de la companyia 3xtr3s, que és l'encarregada de gestionar l'espai actualment i fins que finalitzi la temporada. Els seus impulsors, Paco Mir, Anna Rosa Cisquella i Toni Albadalejo, diuen veure reflectits en el comprador: "Venem un teatre, però el venem a un home de teatre".



La companyia 3xtr3s, que ha anunciat la compra, ha assegurat que seguirà dirigint el Teatre Poliorama, també a la capital catalana. Díaz ha revelat que la infraestructura del teatre no patirà canvis significatius, encara que alguns estètics.

De fet, Díaz no vol un teatre sol de màgia, sinó de grans espectacles multigenéricos, sempre que l'oferta de Barcelona "sigui una referència". Pel que fa a la programació, el teatre musical seguirà sent protagonista al Victòria de cara al mes de setembre.Ha explicat la seva intenció d'obrir la primera temporada sota el seu mandat a través de l'espectacle 'No hi ha res impossible', ara al Teatre Rialto de Madrid i, pròximament, a Broadway. Considerat el "il·lusionista europeu més taquiller del món", el Mag Pop es va donar a conèixer el 2013 en Discovery Channel, i va ser el primer il·lusionista a tenir un programa de televisió que el va portar a donar-se a conèixer en 150 països.Des de llavors ha superat el milió d'espectadors i és l'artista que més entrades va vendre durant el 2017. En aquesta nova etapa, l'il·lusionista ha dit que vol fer màgia de gran format i que el Teatre Victòria "el fa somiar".

